Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Trabzonspor'un son hali içler acısı'

Trabzonspor’un efsane oyuncusu Hami Mandıralı, "Trabzonspor’da harcanan paralar ve takımımızın son hali maalesef içler acısı" dedi.

Spor / 10 Nisan 2018 Salı 13:10
'Trabzonspor'un son hali içler acısı'

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği "Spor Söyleşileri"nde, Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, öğrencilerle buluştu. Esenler Spor Kompleksi’nde öğrencilerle bir araya gelen Mandıralı, hayata ve futbola dair tecrübelerini gençlerle paylaştı. Mandıralı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı söyleşide, Trabzonspor’un şu anki durumunda başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“TRABZONSPOR 4-5 TANE GOL YEDİĞİ ZAMAN TARAFTAR SESİNİ ÇIKARMIYOR”

Trabzonspor’un durumunun iyi olmadığıın aktaran Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor’un şimdiki haline bakıldığı zaman harcanan paralar ve takımımızın son hali maalesef içler acısı. Taraftarlar çok mutsuz ama bir tepki de göstermiyorlar. Biz bir maçımızda ilk yarıda altı gol atmıştık, 6-0 öndeydik, ikinci yarıda gol atmadık diye bize her şeyi söyleyen bir taraftar vardı. Şimdi Trabzonspor 4-5 tane gol yediği zaman taraftar sesini çıkarmıyor. Trabzonspor’un şu an ligde durumu ortada, şampiyon olma gibi bir şans yok. Bireysel bakıldığında iyi bir kadroya sahip ama ekip olarak iyi çalıştırılmamış bir kadro olduğunu görüyoruz. Ekiptekilerin birbirine sevgi ve saygısı yok, iyi durumda değiliz Trabzonspor olarak."

Gençlere öncelikle hedeflerini belirlemeleri ve sonra da bu hedeflerin peşinde koşmaları gerektiğini hatırlatan Mandıralı, öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hami MandıralıTrabzonspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar