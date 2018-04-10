'Trabzonspor'un son hali içler acısı'

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği "Spor Söyleşileri"nde, Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, öğrencilerle buluştu. Esenler Spor Kompleksi’nde öğrencilerle bir araya gelen Mandıralı, hayata ve futbola dair tecrübelerini gençlerle paylaştı. Mandıralı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı söyleşide, Trabzonspor’un şu anki durumunda başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu söyledi.



“TRABZONSPOR 4-5 TANE GOL YEDİĞİ ZAMAN TARAFTAR SESİNİ ÇIKARMIYOR”



Trabzonspor’un durumunun iyi olmadığıın aktaran Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:



"Trabzonspor’un şimdiki haline bakıldığı zaman harcanan paralar ve takımımızın son hali maalesef içler acısı. Taraftarlar çok mutsuz ama bir tepki de göstermiyorlar. Biz bir maçımızda ilk yarıda altı gol atmıştık, 6-0 öndeydik, ikinci yarıda gol atmadık diye bize her şeyi söyleyen bir taraftar vardı. Şimdi Trabzonspor 4-5 tane gol yediği zaman taraftar sesini çıkarmıyor. Trabzonspor’un şu an ligde durumu ortada, şampiyon olma gibi bir şans yok. Bireysel bakıldığında iyi bir kadroya sahip ama ekip olarak iyi çalıştırılmamış bir kadro olduğunu görüyoruz. Ekiptekilerin birbirine sevgi ve saygısı yok, iyi durumda değiliz Trabzonspor olarak."



Gençlere öncelikle hedeflerini belirlemeleri ve sonra da bu hedeflerin peşinde koşmaları gerektiğini hatırlatan Mandıralı, öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



