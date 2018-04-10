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Q7'den G.Saraylıları çıldırtan paylaşım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 90+2'de Alper Uludağ'la attığı gole sevinirken görüntülendi.

Spor / 10 Nisan 2018 Salı 00:33
Q7'den G.Saraylıları çıldırtan paylaşım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.

Mücadelenin devam ettiği esnada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken görüldü.

Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın başkent ekibine attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.

Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.




InstagramBaşkentCanlı YayınRicardo QuaresmaBeşiktaş


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