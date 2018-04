Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Ryan Donk, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, Hırvat teknik adam Igor Tudor döneminde forma şansı bulamaması ile ilgili konuşarak, "Forma giyemememin en önemli nedeni eski teknik direktördü. Gelir gelmez bana ‘Sen benim tarzım değilsin. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin çünkü benimle süre alamayacaksın’ dedi.



Benim de aslında bu andan itibaren biraz daha kendime odaklanma, daha fazla çalışma şansım oldu. Çünkü ne de olsa dakika almayacağımı biliyordum bana en baştan bunu söylemişti. Ekstra çalışmaya başladım, salona girdim, yüzmeye, kickboksa, yogaya başladım. Her şeyi ekstra olarak kendime katmayı amaçladım. Ne yaparsam kedi iyiliğim için yapıyordum ve bu sayede kendimi sezonun kalan bölümü için hazır tutabildim" şeklinde konuştu.



"TERİM GELDİKTEN SONRA HER ŞEYDEN KEYİF ALIYORUM"



Ryan Donk, teknik direktör Fatih Terim’in sarı-kırmızılı takımın başına gelmesiyle birlikte kendisiyle bir konuşma yaptığını ifade ederek, "Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin ‘Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir’ demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma geldi. ‘Hazır mısın’ dedi.



Ben de ‘5 aydır hazırım sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım’ dedim. ‘Tamam, göster bana’ dedi ve beni oynatmaya başladı.



O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum" açıklamasını yaptı.



"FATİH TERİM GALATASARAY KARİYERİMİN ANAHTARI OLDU"



Galatasaray’daki kariyerinin Fatih Terim ile çalışmaya başladıktan sonra daha olumlu geçtiğini ifade eden Hollandalı futbolcu, “Fatih Terim’in takımın başına gelmesi Galatasaray kariyerimdeki en anahtar noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi. Ben de ona saygımı bana şans verdiği an sergilediğim performansla göstermeye çalışıyorum. Artık tekrar hedeflerim için umudum var. Çünkü öbür türlü sadece maçları kenarda izleyen biri olacaktım. Terim geldiği günden beri hemen farkını hissettiren biri. Bir kere zaten geçmişi bunu gösteriyor. Biz büyük bir kulübüz ve büyük kulüplerin başlarında geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray’ın ihtiyacı olan bir şeydi" diye konuştu.



"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR DENGE VAR"



Donk, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim’in saha dışında da birçok şeyle ilgilendiğini anlatarak, şu ifadelere yer verdi:



"Fatih Terim her şeyle bizzat kendisi ilgilenen çok farklı, çok özel bir karakter. Sadece saha içinden bahsetmiyorum. Teknik heyetten, aşçılara, güvenlikten, polise kadar her şeyle bizzat ilgileniyor. Kötü durumlara karşı bizi koruyor, bize olumsuz bir durumda bunu kendisinin göğüsleyeceğine dair güveni veriyor. Bu sayede biz de takım olarak kendi işimize daha çok odaklanıyoruz. Herkesin başarı yolunda bir görevi var ve takımda çok iyi bir denge var. Beklediğimiz şeylere ulaşmamız için gerekli ortam hazır."



"GALATASARAY’DAKİ HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"



Galatasaray’a transfer olduğu dönemde alınan kötü sonuçların kendisinin adatasyon sürecini uzattığını dile getiren deneyimli orta saha oyuncusu, “Galatasaray kariyerimin ilk bölümünde çok oynama şansı bulamadım. Takım olarak da kötü bir dönemden geçiyorduk. Küme düşmüş olan takımlara karşı kazanamadık. O istatistikler, o süreç bize hiç yakışmıyordu. Bu durum da benim kulübe adaptasyonumu biraz zorlaştırdı. Her şey kötü ve negatifti. Ama şimdi pozitif bir havaya büründük ve bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray’daki ilk hedefim de ligi kazanmak, şampiyonluk yaşamak” şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÇIKTIĞIMIZ ANTRENMAN İNANILMAZDI”



Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi öncesinde TT Stadyumu’nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, "Galatasaray’daki en mutlu anım Fenerbahçe maçından önce çıktığımız antrenmandı. O anın yüksek çözünürlüklü fotoğrafını tablo yaptırıp evime asmak istiyorum. Ali’ye de söyledim. Buradaki, Hollanda’daki, İspanya’daki evime o anı çerçeveleteceğim. Bu anı bize yaşattıkları için taraftarımıza minnettarım. Cuma günü, iş günü demeden 30 bin taraftar bir antrenmanı izlemeye geldi. İnanılmazdı” ifadelerini kullandı.