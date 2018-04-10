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Cengiz Ünder'in asisti Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında AS Roma 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Barcelona'yı ağırladı.

Spor / 10 Nisan 2018 Salı 23:40
Cengiz Ünder'in asisti Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti
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Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Roma 6'da Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle 1-0 Roma üstünlüğüyle sona erdi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Roma penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.

CENGİZ ÜNDER GİRDİ BARCELONA'YI YIKTI

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 73. dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil oldu. Bu dakikadan sonra Roma'nın atacağı 1 gol Barcelona'yı kupanın dışına itmeye yetecekti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder oyuna girdikten 10 dakika sonra adrese teslim bir ortayla Konstantinos Manolas'ın golünün asistini yaptı. Bu gol Roma'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist yaparken temsilcimiz Cengiz Ünder Barcelona karşısında maçın kahramanlarından oldu.


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BarcelonaCengiz ÜnderOlimpiyatDaniele De Rossi


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