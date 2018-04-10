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Bursaspor, Paul Le Guen'le yollarını ayırdı

Bursaspor, kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör Paul Le Guen'in görevine son verdi.

Spor / 10 Nisan 2018 Salı 10:14
Bursaspor, Paul Le Guen'le yollarını ayırdı

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Bursaspor'da Teknik Direktör Le Guen ile yollar ayrıldı.

Dün yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı uzun süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Fransız çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör Mustafa Er'in geçeceği bildirildi.

BATALLA YARDIMCISI OLACAK

Kalan 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen Bursaspor'da, Mustafa Er'in kalan maçlarda Arjantinli yıldız Batalla'yı yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.

Teknik DirektörBursasporMustafa Er


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