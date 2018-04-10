Bursaspor, Paul Le Guen'le yollarını ayırdı

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Bursaspor'da Teknik Direktör Le Guen ile yollar ayrıldı.



Dün yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı uzun süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Fransız çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör Mustafa Er'in geçeceği bildirildi.



BATALLA YARDIMCISI OLACAK



Kalan 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen Bursaspor'da, Mustafa Er'in kalan maçlarda Arjantinli yıldız Batalla'yı yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.