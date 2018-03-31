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Messi, Barcelona'yı yenilgiden kurtardı

Barcelona, 20 geriye düştüğü Sevilla karşısında son dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Spor / 31 Mart 2018 Cumartesi 23:58
Messi, Barcelona'yı yenilgiden kurtardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde açık ara liderliğini sürdüren Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Endülüs temsilcisi Sevilla'nın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 36. dakikada Franco Vazquez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da ataklarla başlayan Sevilla, 50. dakikada Luis Muriel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Farkın artmasının ardından oyuna 58. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine giren Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçın dengesini değiştirdi. Katalan temsilcisi, 88. dakikada Luis Suarez, 89. dakikada ise Messi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran Barcelona, puanını 76'ya yükseltti. Ligin bitimine 8 hafta kala Barcelona, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 12 puan önünde yer alıyor.

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