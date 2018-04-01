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Lider Juventus, Milan'ı farklı yendi

Serie A'da lider Juventus, evinde ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti.

Spor / 01 Nisan 2018 Pazar 00:03
Lider Juventus, Milan'ı farklı yendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında lider Juventus, sahasında konuk ettiği Milan'ı 3-1 yendi.

Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın 8. dakikadaki golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti. Oyuna denge getiren Milan, 28. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus,79. dakikada Juan Cuadrado, 87. dakikada ise Sami Khedira'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Milan'ın tek golünün asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'a bıraktı.

Bu sonuçla Juventus, 78 puanla liderliğini korurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı.

Leonardo BonucciJuventusHakan ÇalhanoğluMilli FutbolcuSami Khedira


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