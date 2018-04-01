Galatasaray - Trabzonspor maçına doğru

SPOR Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak.



Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Sosa, Abdülkadir Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz





