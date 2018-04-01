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Galatasaray - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.

Spor / 01 Nisan 2018 Pazar 14:10
Galatasaray - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

SPOR Toto Süper Lig'in lideri GalatasarayTürk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.

Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Mariano asist yaptı.
7' Türk Telekom Stadium stadında takımını öne geçiren golünü atan oyuncu Sofiane Feghouli . Durum şimdi 1-0.
1' Hakem Firat Aydinus son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
 
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz


TrabzonsporGalatasaray


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