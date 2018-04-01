Galatasaray - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.
SPOR Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.
Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor
MAÇTAN DAKİKALAR
7' Mariano asist yaptı.
7' Türk Telekom Stadium stadında takımını öne geçiren golünü atan oyuncu Sofiane Feghouli . Durum şimdi 1-0.
1' Hakem Firat Aydinus son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz