Galatasaray'dan 'Skorbord' açıklaması

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmadan sonra skorbordda yer alan paylaşımla ilgili, 'Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz.' açıklamasını yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Maç sonrası stadın skorbordundan yapılan yayın tamamen müze ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz.'



SKORBORDDA YAZAN O YAZI









