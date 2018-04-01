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Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor

Galatasaray evinde Trabzonspor’u 2 - 1 yendi

Spor / 01 Nisan 2018 Pazar 14:10
Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor
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Haftanın maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'a şans tanımadı. Galatasaray, Feghouli ve Gomis'in golleriyle galibiyete uzanırken, Trabzonspor'un tek sayısını 90+2'de Kucka kaydetti. Kucka'nın orta sahadan attığı gol geceye damga vurdu!

Fırat Aydınus'un yönettiği maçta bordo-mavilileri Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup eden Cimbom, puanını 57'ye çıkardı ve gündüz Medipol Başakşehir'e devrettiği koltuğu 3 saat sonra geri aldı.

MARİANO'DAN MÜTHİŞ ASİST SON DOKUNUŞ FEGHOULİ'DEN

Galatasaray golü etken buldu. 7. dakikada Mariano'nun yerden kaleye çektiği şut Feghouli'ye pas oldu. Altıpas üzerinde topu ağlara gönderen Cezayirli yıldız derbide Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

GOMİS TRABZONSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

Rakibini hataya zorlayan Gomis, Okay Yokuşlu'dan topu kaparak ceza sahasına ilerledi. Fransız golcü kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi. Galatasaray adına skoru 2-0'a getiren Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 26'ya çıkardı.

KUCKA'DAN İNANILMAZ GOL!

Kucka orta sahadan 90+2'de attığı inanılmaz golle skoru 2-1'e getirdi Kucka, orta yuvarlağın içinden vurdu ve önde olan Muslera'yı avlayarak enfes bir gole imza attı.

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TrabzonsporGalatasaray


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