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Dev maç Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak maçı yönetecek.

Spor / 01 Nisan 2018 Pazar 12:37
Dev maç Cüneyt Çakır'ın

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.


Uefa Şampiyonlar LigiCüneyt ÇakırÇeyrek Final


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