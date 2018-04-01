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Akhisarspor 1 - 2 Başakşehir

Medipol Başakşehir, deplasmanda TM Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor / 01 Nisan 2018 Pazar 17:56
Akhisarspor 1 - 2 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü maçta TM Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

GERİDEN GELİP KAZANDI

Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. 83. dakikada Miguel Lopes'in kırmızı kart gördüğü Akhisar'ın tek golünü 13. dakikada Serginho atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Eljero Elia ve 75. dakikada Edin Visca kaydetti.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 63'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada ise bir maç eksiği bulunan ve 54 puanlı Galatasaray bulunuyor.

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Spor Toto Süper LigMedipol Başakşehir


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