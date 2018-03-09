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Kimmich nikah tazeledi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Spor / 09 Mart 2018 Cuma 14:33
Kimmich nikah tazeledi

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek, 'Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum.' diye konuştu.

Avrupa'nın en yetenekli sağ bekleri arasında gösterilen Alman oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.

AlmanyaBayern Münih


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