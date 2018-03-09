Başakşehir dağıldı! Zirve yolunda ağır darbe

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 90 dakika sonunda MedipoL Başakşehir'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.



Mesut Bakkal önderliğinde 2'de 2 yapan Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 88. dakikada Junior Fernandes, 66. dakikada Efecan Karaca, 81. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 90. dakikada Emre Akbaba kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Medipol Başakşehir'in tek golünü 84. dakikada Riad Bajic kaydetti. Başakşehir'de karşılaşmanın 71. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla Alexandru Epureanu oyun dışında kaldı. Cezalı duruma düşen Epureanu gelecek haftaki Beşiktaş maçında forma giyemeycek. 90+1. dakikada sarı kart gören Emre Belözoğlu da cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu gelecek haftaki Beşiktaş maçında oynayamayacak.



Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de puanını 27'ye yükseltirken, Medipol Başakşehir 50 puanda kaldı.



Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacak.



ALANYASPOR 4-1 BAŞAKŞEHİR



GOLLER: 32', 89' Junior Fernandes, 65' Efecan, 81' Emre Akbaba (Alanyaspor), 85' Bajic (Başakşehir)



KIRMIZI KART: 71' Epureanu (M. Başakşehir), 90' Emre Akbaba (Alanyaspor)



STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS 1







AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim, Mevlüt.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı