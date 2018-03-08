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Xabi Alonso hacklendi! Fenerbahçe açıklaması...

Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımların formasını giyen Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi. İspanyol futbolcu adına paylaşım yapan grup, Alonso'nun Fenerbahçe'de oynayacağını yazdı.

Spor / 08 Mart 2018 Perşembe 15:38
Xabi Alonso hacklendi! Fenerbahçe açıklaması...

Son dönemde birçok sporcunun sosyal medya hesaplarına dadanan hackerların son kurbanı Xabi Alonso oldu.

Son olarak Bayern Münih forması giyen geçen sezon itibatiyla futbol kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun Instagram hesabı hacklendi.

Türk bir hacker grubu, 36 yaşındaki Alonso'nun hesabını ele geçirerek paylaşımlarda bulundu.



Fenerbahçe görselli paylaşım yapan grup, ''Real Madrid'le kontratımı sonlandırıp Fenerbahçe'ye gelme kararı aldım. Çünkü Afrin'deki Türk askerlerini desteklemek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra kendi ismini ifşa eden grup, bununla ilgili 2 paylaşım daha yaptı.

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi bulunan Xabi Alonso'nun hesabından yapılan bu paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Sosyal MedyaInstagramFenerbahçeXabi AlonsoBayern Münih


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