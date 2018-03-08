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Trabzonspor'a FIFA'dan şok

FIFA, Matus Bero transferi nedeniyle Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı getirdi.

Spor / 08 Mart 2018 Perşembe 16:20
Trabzonspor'a FIFA'dan şok

FIFA, Matus Bero'nun transferi nedeniyle, Bordo-Mavili kulübe 1 dönem transfer yasağı getirdi.

Trabzonspor, 2016 yılında 2.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Slovak futbolcunun 250 bin euroluk taksidini ödemeyince, Trencin kulübü hukuki süreç başlattı ve FIFA, aldığı karar gereği Karadeniz ekibine 1 dönem transfer yasağı getirdi.

Buna göre Bordo-Mavili kulüp, 2018-2019 sezonu yaz transfer döneminde transfer yapamayacak.

Trabzonspor'un verilen cezayı CAS'a taşıyacak.

TrabzonsporFıfaKaradeniz


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