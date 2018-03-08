Mesut Özil, Milan'ın umutlarını bitirdi

Milan - Arsenal maçında kazanan, 2-0'lık skorla Arsenal oldu.



Arsenal'e galibiyeti getiren goller ilk yarıda Mkhitaryan ve Ramsey'den geldi. İki golün de asistini yapan isim, Türk asıll Alman milli yıldız Mesut Özil oldu. Milan'da milli oyumcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62 dakika sahada kaldı ve yerini Kalinic'e bıraktı.



Gennaro Gattuso yönetiminde son haftalarda form yakalayan Milan, tam 14 maç sonra mağlubiyet ile tanıştı.



Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.