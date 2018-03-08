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Dortmund evinde şoka girdi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Salzburg'a 2-1 yenildi ve çeyrek final şansını zora soktu. Milli futbolcu Ömer Toprak ise penaltıya neden oldu.

Spor / 08 Mart 2018 Perşembe 23:27
Dortmund evinde şoka girdi!

Dortmund - RB Salzburg maçında kazanan, 2-1'lik skorla Dortmund oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, Signal Iduna Park'ta oynandı.

Salzburg'a galibiyeti getiren goller, 49. dakikada penaltıdan olmak üzere 56. dakikada da bir gol atan Berisha'dan geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 62. dakikada Schürrle kaydetti.

Dortmund'da milli oyuncumuz Ömer Toprak, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede penaltıyı yaptıran isim oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Mart'ta Avusturya'da oynanacak.

AvusturyaÖmer ToprakAvrupa LigiSalzburg


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