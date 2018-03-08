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Cengiz Ünder'e büyük onur!

Cengiz Ünder, Roma'da ayın en iyi futbolcusu seçildi. İtalyan kulübü, Milli yıldıza ödül olarak ise bir araba hediye etti.

Spor / 08 Mart 2018 Perşembe 23:28
Cengiz Ünder'e büyük onur!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da son haftaların formda futbolcusu Cengiz Ünder, Roma'da ayın futbolcusu seçildi. İtalyan kulübü, Milli yıldıza ödül olarak ise bir araba hediye etti.

Son 6 maçta 6 gol ve 1 asist kaydeden ve Roma'daki en iyi performansını ortaya koyan Cengiz, bu performansıyla en iyi futbolcu ödülüne layık görüldü.

Hediye olarak kendisine verilen araba önünde poz veren Cengiz, bu sezon toplamda ise 21 maçta 6 gol ve 1 asist üretti.


Cengiz Ünderİtalyaİtalyan


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