Beşiktaş'ın skandal transferi

Beşiktaş'ın hayli yüklü miktarda bonservis bedeli ödeyerek 40 gün önce Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam'ı transfer ettiği ortaya çıktı.



SIKI DURUN



Konuyu köşesinde yazan Atilla Türker sözleşmesi 15 ay sonra bitecek Mertcan Çam için ödenen paranın detaylarını verirken 'Sıkı durun... 750 bin dolar... Bitmedi. Bir de KDV'si var bunun. KDV'yi de Beşiktaş verecek. Yani yüzde 18 KDV'yle birlikte bu miktar 885 bin dolar ediyor. Beşiktaş, 175'er bin dolarlık 5 eşit taksit halinde bu ödemeyi kabul etti' diye yazdı.







VAZGEÇME HAKKI YOK



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yapılan sözleşmede yer alan bir maddeyi de yazan Türker 'Mertcan sakatlanırsa ya da formsuz bir görüntü ortaya koyarsa, Beşiktaş'ın vazgeçme hakkı yok. İmzalanan sözleşme çerçevesinde bu 885 bin dolar mutlaka ödenecek.' ifadelerini kullandı.







YÖNETİME SORULAR



Beşiktaş yönetimine bazı soruları yönelten Türker, bu soruların cevaplarını istedi.



- Sözleşmede yer alan 885 bin dolar tutarındaki 5 adet çek, Trabzonspor'a şimdiden verildi mi? Ve Trabzonspor tarafından da bir faktoring şirketine kırdırıldı mı?



- Mertcan Çam'ın sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olmasına rağmen, Beşiktaş niçin bu süreyi beklemeye gerek duymadı?



- Trabzonspor'da forma şansı bulamayan ve 2. lig takımlarında bile bazen yedek kalan Mertcan Çam, Beşiktaş'ta hangi yöneticilerin ya da teknik adamların isteğiyle transfer edilmek istendi?



- Beşiktaş ve Trabzonspor yönetiminde bu transferi bilen toplam kaç yönetici var?



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