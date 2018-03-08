Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart’ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



9 Mart Cuma



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



10 Mart Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy



16.00 Osmanlıspor - Bursaspor: Barış Şimşek



19.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu



11 Mart Pazar



13.30 Göztepe - Antalyaspor: Fırat Aydınus



13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler



12 Mart Pazartesi



20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: Ümit Öztürk