İtalya ve Hollanda'dan sonra dünyanın en kapsamlı özel üçüncü uluslararası optimist organizasyonu olmaya aday gösterilen, bu yıl 6. kez düzenlenen BIOR; Tepecik Meydanı'ndan Kumbahçe Meydanı'na doğru düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.



Ellerinde ülke bayrakları ve Bodrum Bandosu eşliğinde yürüyen optimistçiler açılış törenine katıldı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, törende yaptığı konuşmada tüm katılımcılara ‘hoş geldiniz' diyerek, “Ülkemizin ve dünyanın en önemli uluslararası optimist organizasyonu olan BIOR'un bu yıl 6'ncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda daha çok katılımla BIOR heyecanını sürdüreceğiz. Tüm yarışan çocuklarımıza, dört gün sürecek mücadelelerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



İçmeler Mevkii'nde yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü İçmeler Yelken Kulübü'nde sabah saatlerinde bir araya gelen optimistçiler, startın verilmesiyle İçmeler açıklarında kurulan parkurda yarış heyecanını başlattı. İlk gün yarışlarında 12-15 knot güneyden güçlü esen rüzgarda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Zaman zaman rüzgarın şiddetiyle zorlu anlar yaşayan optimistçiler, yarış sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmadı.



Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, B.B.Bodrumspor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Akustik Tourism Center ile Opti-Tur'un destekleriyle gerçekleşen BIOR süresince optimistçiler ile antrenörlerinin yanı sıra ailelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye ve dünya çapından 1000'den fazla sporsever yer alıyor. BIOR'a bu yıl katılım gösteren ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra; Slovakya, Slovenya, Malta, Libya, Yunanistan, İsveç, Sırbistan, Makedonya, Litvanya, Polonya, Letonya, Avusturya, Belçika, Rusya, Hollanda, Tayland, Hollanda, Azerbaycan, Bulgaristan ve Ukrayna ve bulunuyor.



