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Van Persie sakatlandı

Feyenoord, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Robin Van Persie’nin antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Spor / 07 Mart 2018 Çarşamba 16:43
Van Persie sakatlandı

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Hollanda ekiplerinden eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin Van Perise'den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, yaşadığı sakatlık ve saha dışı olaylar ile futboldan uzak kalan Van Persie, AZ Alkmaar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Van Persie'nin formasından ne kadar uzak kalacağı ise belirtilmedi.

Deneyimli futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 7 müsabakada 2 gol kaydetti.

HollandaFeyenoord


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