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Tolgay Arslan'a İngiltere'den talip var

İngiliz ekibi Newcastle United, Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan'ın transferi için harekete geçti.

Spor / 07 Mart 2018 Çarşamba 16:23
Tolgay Arslan'a İngiltere'den talip var

Premier Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Newcastle United'ın, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı ve listesinde Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan'ın da olduğu öğrenildi.

2014-15 sezonunda Hamburg'dan 2,5 milyon Euroya transfer edilen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatılan 27 yaşındaki oyuncuya daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund ve Leverkusen takımları da talip olmuştu.



MITROVIC'E LAZIO TALİP OLDU

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Club Brugge'a kiraladığı Matej Mitrovic'i Lazio istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde İtalyan devinin sezon sonunda Hırvat stoperi kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşeceği belirtildi. Mitrovic geçen sezon Beşiktaş'a 4,2 milyon avroya transfer olmuştu.

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