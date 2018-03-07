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Real Madrid çeyrek finalde.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen Real Madrid, rövanşta PSG'yi 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk oldu.

Spor / 07 Mart 2018 Çarşamba 00:39
Real Madrid çeyrek finalde.

Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Real Madrid, Cristiano ve Casemiro'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'nin tek golünü Cavani kaydederken Fransız ekibinde Marco Veratti kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NEYMAR OYNAYAMADI

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemedi. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.

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NeymarFormaMarsilyaReal Madrid


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