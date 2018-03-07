Real Madrid çeyrek finalde.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da 3-1 galip gelen Real Madrid, rövanşta PSG'yi 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain, Real Madrid'i konuk oldu.
Parc des Princes Stadyum'unda oynanacak karşılaşmada Real Madrid, Cristiano ve Casemiro'nun golleriyle rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'nin tek golünü Cavani kaydederken Fransız ekibinde Marco Veratti kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
NEYMAR OYNAYAMADI
Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemedi. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.
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