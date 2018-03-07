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Leicester City'nin yıldızı futbolu bıraktı

Leicester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez dün gece resmi Facebook hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

Spor / 07 Mart 2018 Çarşamba 11:54
Leicester City'nin yıldızı futbolu bıraktı

Leicester City'nin Premier Lig'i şampiyonu olmasında büyük payı olan 27 yaşındaki Riyad Mahrez'den dün gece şok bir açıklama geldi.

Mahrez, resmi Facebook açıklamasında doktorlarına danışarak futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı. Fakat diğer sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama gelmeyince hesabının hacklendiği iddiaları gündeme geldi. Dikkat çeken detay ise paylaşımın üzerinden saatler geçmesine rağmen açıklamanın kaldırılmamış olması.

'HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ'

'Birçok doktordan görüş aldıktan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Futbolcu olarak zamanımı tamamladım, birkaç şey söylemek istiyorum. Bu şehirde bana iyi davranan ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız.'

Bugün İngiltere'de en çok merak edilen konu Mahrez'in açıklamasının gerçek olup olmadığı oldu.


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