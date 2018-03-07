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Gomis'e 20 milyon euro

Çin Liginin son şampiyonu Guangzhou Evergrande, Galatasaray'da forma giyen Gomis için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Çinliler, Fransız futbolcuya da yıllık 10 milyon euro teklif edecek.

Spor / 07 Mart 2018 Çarşamba 16:08
Gomis'e 20 milyon euro

Golleriyle rekorları altüst eden Bafetimbi Gomis'in bu performansı dünya futbol piyasasının dikkatini çekmeye başladı.

Teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro'nun yaptığı Çin Liginin son şampiyonu Guangzhou Evergrande'nin Fransız futbolcu için Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Gomis'i yıllık 10 milyon euroluk maaşla ikna etmek isteyen Çin ekibi futbolcunun menajeri Etinne Mendy ile temasa bile geçti.



SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

AMK'da yer alan habere göre; Kolombiyalı golcüsü Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou, Gomis'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu her seferinde ifade eden 32 yaşındaki yıldız golcü, sezon sonuna kadar transfer teklifleriyle ilgilenmeyeceğini menajerine iletti.

Sarı-kırmızılı kulüp mali açıdan sıkıntılı günler geçirse de 20 milyon euroya Gomis'i vermeye niyeti yok. Başkan Mustafa Cengiz, Fransız yıldız için tekliflere kapalı olduklarını söyledi.

GuangzhouÇinGalatasaray


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