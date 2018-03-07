Efsane takım küme düştü!

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor, ligin son sırasında yer alan rakibini 5-1 ile geçip liderliğini sürdürdü.



Ancak Gaziantepspor'un, bu sonucun ardından ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.







GEÇEN SENE SÜPER LİG'DEN BU SENE 1. LİG'DEN DÜŞTÜLER

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den bir alt lige düşen Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'de de tutunamadı.



Maddi sıkıntılar çeken ve 3 puanı silinen Gaziantepspor, 26 haftada sadece 4 puan toplayabildi ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düştü.

