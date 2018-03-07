Caner Erkin'den o haberlere yanıt

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in aracıyla seyir halindeyken bir ticari taksiye çarpıp kaçtığı haberi basında yer aldı.



Caner'in aracına çarptığı iddia edilen taksi şoförü 'Caner'e arabama çarptığını ve rapor tutmamız gerektiğini söyledim ve polis çağırdığımı belirttim. Ama Caner'le eşi benim üzerine yürüdü' iddiasında bulundu.



Ünlü futbolcu basında çıkan bu haberlere cevap verdi.



HABERLER HAYAL ÜRÜNÜ VE İFTİRADIR



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Caner Erkin 'Bugün hakkımızda çıkan haberler tamamen hayal ürünü ve iftiradır...' ifadelerini kullandı.



Bugün hakkımızda çıkan haberler tamamen hayal ürünü ve iftiradır... — Caner Erkin (@CanerErkin) 7 Mart 2018





