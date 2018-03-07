Anadolu Efes'in rakibi Maccabi

Anadolu Efes, THY Euroleague 25. haftasında yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail'in Maccabi Fox Tel Aviv takımı ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 24 haftada Efes; 6 galibiyet ve 18 mağlubiyet ile 16. sırada, Maccabi ise 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor.



Euroleague'de 14. randevu



Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında Euroleague'de oynanan 13 müsabakada ise Efes, 6 kez parkeden galip ayrılırken, 7 kez de rakibine mağlup oldu. Ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan müsabakayı Efes, 92-72'lik skorla kazanmıştı.



Maccabi Tel Aviv maçında Avrupa arenasındaki 616. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 615 karşılaşmada 339 galibiyet elde ederken, 276 yenilgi aldı.



8 Mart günü özel kadınlar ücretsiz



Anadolu Efes Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşacağı maç için özel bir uygulamaya yapacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kadın basketbolseverler, maç bileti için ücret ödemeyecek.