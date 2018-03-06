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Trabzonspor'da Durica şoku

Trabzonspor’da Jan Durica’nın, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun kaburgalarında çatlak meydana geldiği öğrenildi.

Spor / 06 Mart 2018 Salı 14:16
Trabzonspor'da Durica şoku

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozulurken, Durica'dan da kötü haber geldi. Oyuncunun bugün çekilen MR'ı sonrası en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaburgasında çatlak meydana gelen oyuncunun tedavisine başladığı bildirildi.

Beşiktaş maçında sarı kart gören diğer savunma oyuncusu Hubocan da cezalı duruma düştü. Bu oyuncu da deplasmanda oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Durica ve Hubocan'ın yokluğunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusunda sıkıntı yaşayacak.

Rıza ÇalımbayTrabzonsporTeknik Direktör


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