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Şenol Güneş’ten Aykut Kocaman’a taç cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunurken Aykut Kocaman ile ilgili gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi.

Spor / 06 Mart 2018 Salı 01:08
Şenol Güneş’ten Aykut Kocaman’a taç cevabı
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Şenol Güneş 2-0 kazandıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş basın toplantısı sırasında bir muhabirin, “Aykut Kocaman, ‘Vodafone Park'ta tacımız çalındı' dedi, ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine, ”Bize taç veren yok ki, bizim tacımız yok. Bir şampiyonluk tacımız var, onu da emekle aldık. Hangi tacı diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar maçından sonra yaptığı açıklamada, ”Beşiktaş maçında futbol hayatımda gördüğüm ender sahnelerden birini gördüm. ‘Taç hırsızlığı' yapıldı. Oyuncu topu hızlı aldı ve tacı kullandı. Fırat Aydınus, uğultudan dolayı maçı durduramadı. Top çok net bir şekilde Babel'in ayağından çıkmıştı.” ifadelerini kullanmıştı.

Fırat AydınusBasın ToplantısıAykut Kocaman


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