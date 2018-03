Şener Özbayraklı, Fenerbahçe Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Takımda 3. sezonunu geçirdiğini hatırlatan Şener, “Her maça çıktığım zaman yeni gelmiş gibi aynı mücadeleyi verdim. Oynadığım maçların çoğundan keyif aldım. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım daha uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet ederim” dedi.



“EN KISA SÜREDE SAHALARA DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM”



Yaşadığı sakatlık dönemi ile ilgili de konuşan Şener, “Devre arasında hazırlık maçında bir pozisyonda sakatlık yaşadım. En kısa sürede sahalara dönmek için çok çalıştım. Ama oynadığım kupa maçında tekrar aynı sakatlığı yaşadım. Benim için zor bir süreçti. Sakatlığımı atlattım ve kendimi en iyi şekilde hazırladım. Şu anda formdayım” diye konuştu.



“LİGİ EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRİP ŞAMPİYON OLACAĞIZ”



Şener, sezon başından beri çok puan kaybettiklerini vurgulayarak, “Zorlu süreçlerden geçtik. Liderle aramızda çok az bir puan farkı var ve oynayacağımız çok maç var. Biz büyük bir takımız, inişli çıkışlı dönemlerimiz elbet oluyor. Hataları en aza indirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız” açıklamasını yaptı.



Güncel futbolda bek oyuncularının hücum hattına da destek vermelerini değerlendiren Şener, “Takım için en önemli şey gol atmak. Günümüz futbolunda her zaman beklerden farklı şeyler isteniyor. Biz de buna en iyi şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda zorluk çekiyoruz. Ama hocamız olsun, camia olsun, taraftarımız olsun beklerin sürekli atağa çıkıp katkı vermesini istiyor. Biz de bu şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“BİZ HER MAÇA 3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKIYORUZ”



Kupadaki Beşiktaş derbisini de değerlendiren Şener Özbayraklı, “Derbi maçlarının motivasyonu daha farklı oluyor. Biz her maça 3 puan parolası ile çıkıyoruz ve bunu en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. İlk maçta, lig maçında Beşiktaş’a mağlup olduk ama sonra bunu telafi etmek için bir fırsatımız oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maalesef gördüğümüz kırmızı kartlar oldu. Bazı hataları yapmasaydık belki maçı daha iyi bir şekilde bitirebilirdik. Maçtan sonra da herkes bana desteğini gösterdi. İnsan gol atınca mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE’DE DERBİLER BAŞKA BİR HAVADA OYNANIYOR”



‘Vodafone Park Stadı’nda maçlar çok gergin geçiyor, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun’ şeklindeki soruya ise Şener, “Derbi maçların çoğu gergin geçiyor. Türkiye’de derbiler daha başka bir havada oynanıyor. Hepimiz tecrübeli futbolcularız ve bu maçlarda daha sakin olmamız gerekiyor” cevabını verdi.



Dirar ile sağladıkları uyumu da değerlendiren Şener Özbayraklı, “Ben çok değişik futbolcularla oynadım. Nabil saha içinde çok yardım sever ve sürekli koşuyor. Ben de elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyorum. Böyle devam ettikçe takım için daha iyi olacak bence” dedi.



“FORMAYI ALMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"



Özbayraklı, günümüz futbolunda sürekli kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, “Formayı almak için çok çalışmamız gerekiyor. Sahada hocamız bunları görüyor ve ona göre değerlendiriyor. Bu yüzden kendimizi geliştirmemiz çok önemli. Ben de bunun için çok çalışıyorum. Takdir her zaman hocamızındır” diye konuştu.



“GERİDEN GELİP PUAN FARKINI KAPATTIK”



Ligdeki puan tablosunu da değerlendiren Şener, “Biz çok geriden gelip, belirli bir seviyeye çıktık. Bu yüzden psikolojimiz çok iyi. 3 puan bu sistemde hiç önemli değil. Çok geriden geldik ve puan farkını kapattık. Bu, bizim için daha önemli” açıklamasında bulundu.



“TARAFTARIMIZ YANIMIZDA OLDUĞUNDA DAHA FARKLI MÜCADELE EDİYORUZ”



Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara seslenen tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:



“3 yıldır buradayım. Taraftarın desteği bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Onların desteği olunca daha farklı mücadele ediyoruz. Şu anda iç sahada çok az maçımız kaldı ve bunları kazanmamız gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda stadı doldursunlar ve bize destek versinler. Biz de sahada en iyi şekilde mücadele edelim ve mutlu sona birlikte ulaşalım.”