Roma taraftarının Cengiz yorumu

Sezon başında transfer olduğu, 50 gündür şeytanın bacağını kıramayan AS Roma'ya, kendisinin de Serie A'daki ilk golünü 4 Şubat'ta Verona karşısında kaydederek galibiyeti getiren Cengiz Ünder, bir anda ülke futbolunun en çok konuşulan ismi oldu.



İşte DHA'nın haberine göre Romalı taraftarların milli futbolcumuzla ilgili görüşleri:



YENİ DYBALA OLMASINI İSTİYORUZ



Cengiz Ünder'in bir komşusu ve sıkı Roma taraftarı olan Emanuele Toro, 'Biz onun yeni Dybala olmasını istiyoruz. Umarım bu güzel çıkışı hep böyle gider ve onun performansının yardımıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan en yüksek seviyeye geliriz' diyor.



TOTTİ BENZETMESİ



Toro, 'Kaptanımız Totti mayıs ayında oynamayı bıraktığından beri böyle fantastik, böyle güzel goller görmedik takımımızda. Ne yazık ki bu böyle; kaptanımızı özlüyoruz,' diye ekliyor.



Toro, kıyaslamak zor olsa da, gençken kendisi gibi 17 numara formayı taşımış olan Totti'nin yolunu izlemesini diliyor Ünder'in ve bunun için yeteneği olduğunu da düşünüyor.



Biraz daha yıldızlaşması halinde şimdiden Ünder'in Roma'dan gitme endişesini yaşayan Toro, 'Umarız böyle bir şey olmaz ve o hep bizi böyle keyiflendirir. Takımların sadece parayı, futbolcu alıp-satmayı düşündüğü bir ortamda şampiyonların hep Roma'da kalmasını isteriz,' diyerek, Ünder'in, düşüşte olan Roma'yı biraz toparladığını savunuyor.







UMARIM CENGİZ BİZE RÜYA GÖRDÜRÜR



Genç oyuncunun yaşadığı caddedeki, Ünder'in de müşterileri arasında olduğu bir optik dükkanında çalışan bir diğer Roma taraftarı Alessio De Leo da şunları söylüyor:



'Diğerlerinden çok farklı bir oyuncu ve çok parlak bir geleceği olacak. Tebrik ediyoruz onu. Çünkü bu çocuk hızlı bir yükseliş ortaya koyuyor. Umarım Roma'da kalır hep ve bize rüya gördürür.'



Roma'nın futbolcular için çok zor bir yer olduğunu anlatan De Leo, 'İtalya ligi, dünyanın en zor liglerinden ve genç oyuncular için yer bulmak epey güç. Ancak Cengiz öylesine umut verici, yetenekli ve genç bir oyuncu ki her zaman sahada kendisine yer bulacağına inanıyorum. Onun Roma'da olması bizim için gerçekten bir memnuniyet' ifadesini kullanıyor.







Ünder'le aynı mahallede oturmalarının da sevindirici olduğunu dile getiren Alessio De Leo, 'Bir gün bize selam vermeye ve gözlük almaya geldi dükkana. Gerçekten çok düzgün ve sevimli bir çocuk. Onun hakkındaki duygularımız çok olumlu' diyor.



Romalı ünlü gazeteci Carlo Zampa'nın Ünder'e, hızını ve boyunu kastederek 'folletto volante (uçan cin)' lakabını taktığını da belirten De Leo, 'Benim için de öyle' diye ekliyor.



TOTTİ GİBİ AİLEYE ÖNEM VERSİN



30 yıldır Roma'da yaşayan ve bu takıma büyük bağlılık duyan Peru asıllı Luis de, 'O, kesinlikle Roma'nın yeni yıldızı' demekte çekince göstermezken, Roma'daki zor ortamın Ünder'i mahvetmemesini diliyor.



Ünder'i 'Türk kral' olarak anmayı tercih eden Luis, 'Totti gibi güzel bir ailesi, düzgün bir hayatı olursa hep iyi gider kariyeri. Çok para, genç futbolcular için hem iyi hem de çok kötü bir şey. Cengiz de çok kazanınca aklını yitirmemeli' tavsiyesinde de bulunuyor.



CENGİZ, İKİNCİ DÖNEM ROMA'NIN EN BÜYÜK VE GÜZEL SÜRPRİZİ



Ülkenin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un Roma takımı muhabiri Andrea Pugliese ise, teknik anlamda Ünder'i 'çok kaliteli' bulduğunu söylüyor ve 'İlk 3-4 ayın onun için zor geçtiği aşikar; dili bilmiyordu, O'nun için alışılması gereken yeni bir dünyaydı, ülkesinden uzaktı,' değerlendirmesini yapıyor.



Pugliese, ilk haftalardaki antrenmanlarda teknik direktör Eusebio Di Francesco'yu anlamakta zorluk çektiğini belirttiği Ünder'in, sezonun ikinci dönem Roma'sı için 'en güzel ve en büyük' sürprizinin olduğunu ifade ediyor.



'Diğer Roma oyuncularından farkı, oynamaya aç ve aşırı istekli olması.







Zayıf ayağıyla bile oynarken epey başarılı,' diyen Pugliese, şunları söylüyor:



'Başlangıçta onun yerine (Riyad) Mahrez düşünülüyordu, ama farklı bir oyuncu da olsa (Patrik) Schick'i aldılar. Cengiz bunu fırsata çevirip, bu önemli pozisyonunun verdiği güçle hep ilk 11'de oynayabilir, çünkü ilk 11'de onun karakteristiğinde başka bir oyuncu yok. İtalyancayı da konuşmaya başlamış yavaş yavaş, takımda çok sevilen, iyi, sakin bir çocuk ve düzgün bir yaşamı var. Kulüptekilerle konuşmalarımızda bize hep ondan ne kadar memnun olduklarını anlatıyorlar ve onunla ilgili hiçbir endişeleri yok.



'Ayrıca gece hayatı da yok; (Radja) Nainggolan gibi her gece sarhoş olan ve Roma'da geçmişte birçok genç oyuncunun yaptığı gibi ekstrem hayatı olan bir çocuk değil. Örneğin; (Erik) Lamela, Tin Jedvaj ve Bojan'ın gece hayatları çok fazlaydı. Bu nedenle kulüp, onun bu tarafından da çok memnun. (Sportif Direktör) Monchi, geleceğin Roma'sını yaratmak; sahada da dışarıda da şampiyonlar istiyor. Kısaca sıra dışı 'deli kafalar' istemiyor takımda.'



Pugliese, Ünder'in peş peşe goller atarak, birçok gazetecinin, onun için ödenen '13,5 milyon euroya yazık' olduğu yönündeki eleştirilerini de boşa çıkardığını ekliyor.



Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre; Cengiz Ünder, hâlihazırda en çok söyleşi talep edilen futbolcusu AS Roma'nın. İtalyancasını da geliştirdiği belirtilen Ünder'in, artık tercümansız antrenmanlara çıktığı da aktarıldı.