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Rıdvan Dilmen'den Negredo'ya övgü

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın forveti Negredo'yu yere göğe sığdıramadı.

Spor / 06 Mart 2018 Salı 10:27
Rıdvan Dilmen'den Negredo'ya övgü

Cenk'in Everton'a transferinin ardından Love ile forma yarışına giren Negredo, performansını her geçen gün arttırıyor.

'ISRAR EDİLMELİ'
Trabzon maçında yaptığı asistlerle ön plana çıkan Negreo'ya ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den övgüler geldi.

Dilmen, Negredo'da ısrar edilmesi halinde daha fazla verim alınabilineceğini yazdı.

'NEGREDO'YU TERCİH EDERİM'

Negredo'dan övgü dolu sözlerle bahseden Dilmen şunları yazdı;

Negredo iyi futbolcu.

İngiltere'ye giden Cenk'e göre dahi santrfor özellikleri daha fazla.

Şenol hoca daha hareketli bir oyuncuyla oynamak istediği için Trabzon'da Love'ı tercih etti. Negredo'nun üzerine giderse daha fazla verim alabilir.

Vagner'in iyi top atacak oyunculara ihtiyacı var. Elbette bu kadar karamsar olmamak lazım onun hakkında da ama Negredo oynarsa farklı bir şey olur, hem Talisca'nın hem Babel'in gol iştahını artırır.

Rakiplere göre tercihler söz konusu olabilir, bazen Love'ın da farklı işleri olabilir. Bayern'i 1-0 yapabilirdi.

Cenk bile olsa ben Negredo'yu tercih ederim. 

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