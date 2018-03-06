Quaresma'nın cezası belli oldu

Fenerbahçeli oyuncu Josef'e yaptığı kural dışı hareketi ve Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketi nedeniyle Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.



Kurul, Ricardo Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi.



Portekizli yıldız tedbirli olarak sevk edildiği için Trabzonspor karşılaşmasında oynamamıştı.



TFF'nin internet sitesinden yayınlanan kararlar şöyle:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.