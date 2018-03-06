Beyaz Gazete Ana Sayfa

Quaresma'nın cezası belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ricardo Quaresma'nın cezası belli oldu. Kurul, Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi.

Spor / 06 Mart 2018 Salı 16:25
Quaresma'nın cezası belli oldu

Fenerbahçeli oyuncu Josef'e yaptığı kural dışı hareketi ve Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketi nedeniyle Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Kurul, Ricardo Quaresma'ya 5 maç men cezası verdi.

Portekizli yıldız tedbirli olarak sevk edildiği için Trabzonspor karşılaşmasında oynamamıştı.

TFF'nin internet sitesinden yayınlanan kararlar şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Volkan Demirel de kırmızı kart gördü Volkan Demirel de kırmızı kart gördü Derbide saha karıştı! Derbide saha karıştı! Volkan Demirel, Vodafone Park'ta golden sonra kendinden geçti Volkan Demirel, Vodafone Park'ta golden sonra kendinden geçti 3 kırmızı kart, 4 gol! F.Bahçe derbide istediğini aldı 3 kırmızı kart, 4 gol! F.Bahçe derbide istediğini aldı Quaresma: 'Beşiktaş'ta oynadığım için gurur duyuyorum' Quaresma: 'Beşiktaş'ta oynadığım için gurur duyuyorum' Beşiktaş'tan manidar gönderme Beşiktaş'tan manidar gönderme Aykut Kocaman: İki golde faul var Aykut Kocaman: İki golde faul var Şenol Güneş maç sonu açıklamalar Şenol Güneş maç sonu açıklamalar Derbiyi Beşiktaş kazandı Derbiyi Beşiktaş kazandı Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ilk 11'den çıkarıldı Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ilk 11'den çıkarıldı

TrabzonsporGöztepeRicardo QuaresmaGençlerbirliğiAlanyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar