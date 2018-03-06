Putin ve Infantino'dan Kremlin'de futbol şovu

Dünya Kupası’na 100 gün kala FIFA, twitter hesabından bir video paylaştı. Video’da Dünya Kupası’na katılacak ülkelerin oyuncularının ve Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun top sektirdiği görüntüler yer alıyor. Efsane futbolcuların top sektirdiği videoda, topa 100. kez vuran ise Putin oldu.



Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın ilk maçı, 14 Haziran tarihinde Rusya ve Suudi Arabistan takımları arasında oynanacak.



