Erdoğan'dan milli sporcu Ünlüdağ'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Ünlüdağ'a tebrik telgrafı gönderdi.



Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Ünlüdağ, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçmişti.