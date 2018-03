Aykut Kocaman Volkan'ı sildi

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en zorlu maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, derbi havalarını en çok yaşayan isim olan Volkan Demirel'i bu maçta kesecek.



VOLKAN'IN BU SEZON OYNAMASI ZOR



Beşiktaş'la oynanan kupa maçında kırmızı kartla oyundan atılan Volkan Demirel'i ligde 3-2 yenildikleri Akhisar maçından sonra çok sert bir şekilde eleştiren Kocaman, tecrübeli file bekçisine bir daha forma vermeyi düşünmüyor.



Volkan Demirel'in kupada atılmasıyla ilgili, 'Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak ve anlamlandırmak çok zor. Fırat Aydınus'un bizim lehimize verdiği tek olumlu karar, Volkan'ı daha önce atmamasıydı. Takım kaptanı, anlayamıyorum, çok yazık.' şeklinde konuşan Kocaman, Volkan Demirel'i sildi.



Sezonun ilk yarısında TT Stadı'nda oynanan maçta Kameni'ye şans veren Kocaman, Kadıköy'de de kesin olarak Kameni'yi oynatacak.







DERBİLERDE KAMENİ OYNADI



Öte yandan Aykut Kocaman ligde oynanan G.Saray ve iki Beşiktaş derbisinde Kameni'ye şans verdi. Tecrübeli teknik adam sarı-kırmızılılara karşı da Kamerunlu kaleciyi tercih edecek.



Kameni'nin sakat ya da cezalı olmaması durumunda Volkan Demirel'in bu sezon bir daha forma giymeyeceği ifade ediliyor.



Hatırlancağı gibi Aykut Kocaman bu sezon Valbuena ve Ozan Tufan'la sorunlar yaşamıştı. Valbuena'yı uzun süre ilk 11'de oynatmayan Kocaman, Ozan Tufan'ı da kadro dışı bırakmıştı. Aykut Kocaman'ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Volkan Demirel'i de aynı şekilde cezalandırması bekleniyor.