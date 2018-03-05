Ünlü şarkıcı isyan etti!

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.



Sarı lacivertli kulübün aldığı bu yenilgi taraftarı çok kızdırdı.



Fanatik Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabından isyan etti.



Alişan, Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.



Twitter sayfasından açıklamada bulunan ünlü şarkıcı tepkisini şu sözlerle dile getirdi;



Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale getiren başta başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere, sayın Aykut Kocaman ve yönetim kurulu... Eğer içinizde gerçekten minicik bir Fenerbahçe sevgisi varsa bu akşam istifa edersiniz!! Yeter!!!!!!



Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale getiren başta başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere, sayın td Aykut Kocaman ve yönetim kurulu...Eğer içinizde gerçekten minicik bir Fenerbahçe sevgisi varsa bu akşam istifa edersiniz!!Yeter!!!!!! — Alişan (@YeniAlisan) 4 Mart 2018