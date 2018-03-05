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Deniz Selin tarihi başarısını Mehmetçik'e armağan etti

Avrupa şampiyonu milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ: 'Şampiyonluğumu Afrin'deki Mehmetçik'e armağan ediyorum'.

Spor / 05 Mart 2018 Pazartesi 13:50
Deniz Selin tarihi başarısını Mehmetçik'e armağan etti
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MUSA SAMUR - Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalya kazanan Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonluğunu Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e armağan etti.

Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden Deniz Selin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkan milli eskrimci, 'Hocama bir ay önce 'şampiyon olacağım' demiştim. Bir ay önceki şampiyonada 6. olmuştum ve çok üzülmüştüm. Ağlayıp hocama sarıldığımda Soçi'de şampiyon olacağımı söylemiştim ve bunu başardım.' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi yetkilileri, antrenör ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Deniz Selin, 'Bir ay sonra İtalya'da bir şampiyona daha var. Orada da bayrağımızı göndere çektirmeyi, dalgalandırmayı hedefliyorum. Bunun için çalışacağım. Şampiyonluğumu Afrin'deki Mehmetçik'e armağan ediyorum.' diye konuştu.

Altın MadalyaZeytin Dalı HarekatıOlimpiyat


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