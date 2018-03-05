Çakar'dan Kocaman'a yol haritası

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.



Taraftarlar maç esnasında Aykut Kocaman'ı ve Aziz Yıldırım'ı protesto ederken, istifaya davet etti.



BİR PUAN YA DA MAĞLUBİYETLE DÖNERSE...



Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'ın Malatya'da oynanacak maçtan bir puan ya da mağlıubiyetle dönmesi halinde istifa edeceğini söyledi.



HARİTAYI EKRANA GETİRDİ



İlk yarıda istifa edip Çanakkale'ye giden Kocaman'a göndermede bulunan Çakar, 'Kaybedersen ya da berabere kalırsan ben sana Çanakkale güzergahını söylüyorum.' dedikten sonra Çanakkale'ye giden karayolunun haritasını ekrana getirdi.





