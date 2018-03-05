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Çakar'dan Kocaman'a yol haritası

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde Aykut Kocaman'ın istifa edeceğini söyledi.

Spor / 05 Mart 2018 Pazartesi 00:44
Çakar'dan Kocaman'a yol haritası
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Taraftarlar maç esnasında Aykut Kocaman'ı ve Aziz Yıldırımprotesto ederken, istifaya davet etti.

BİR PUAN YA DA MAĞLUBİYETLE DÖNERSE...

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Aykut Kocaman'ın Malatya'da oynanacak maçtan bir puan ya da mağlıubiyetle dönmesi halinde istifa edeceğini söyledi.

HARİTAYI EKRANA GETİRDİ

İlk yarıda istifa edip Çanakkale'ye giden Kocaman'a göndermede bulunan Çakar, 'Kaybedersen ya da berabere kalırsan ben sana Çanakkale güzergahını söylüyorum.' dedikten sonra Çanakkale'ye giden karayolunun haritasını ekrana getirdi.


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