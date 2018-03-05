Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağlayan Epureanu da bu sezon ligdeki gol sayısını 5’e çıkarmış oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik patronu Abdullah Avcı’nın kadrodaki değişmez isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki oyuncu, stoper hattında gösterdiği başarıyı forvete de yansıtmayı başardı. Modovalı yıldız, daha önce Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe karşısında kendi adına sezonun ilk golünü atmış, sonrasında 14. haftadaki Osmanlıspor maçında da bulduğu tek golle takımını galibiyete taşıyan isim olmuştu. Başarılı futbolcu, son olarak ise 16. haftada Başakşehir’in evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada 2 gol kaydetmişti.



EN GOLCÜ İKİNCİ OYUNCU



Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertlilerin 12 gollü Togolu forveti Emmanuel Adebayor’un ardından 5 golle takımın en golcü ikinci ismi olarak dikkat çekiyor. 2014-2015 sezonunun başında Anji Mahaçkale’den Başakşehir’e transfer olan Epureanu’nun, bundan önce ligde forma giydiği 3 sezonda toplam 5 golü vardı. Bu sezon ligde 22 maçta görev alan ve bu mücadelelerin hepsinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli defans oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Medipol Başakşehir’in evinde Hoffenheim ile 1-1 beraber kaldığı karşılaşmada bir de asist yapmıştı.



KARİYER ZİRVESİNE ULAŞTI



Epureanu, bu sezon bulduğu 5 golle kariyerinin en gollü dönemine de ulaşmış oldu. Geçmiş dönemlerde Sheriff, Dinamo Moskova, Anji Mahaçkale gibi takımların formalarını giyen başarılı stoper, en fazla golü yine Başakşehir formasıyla 2014-2015 sezonunda kaydetti.



Turuncu-lacivertli futbolcu, o dönem ligde 32 karşılaşmaya çıkmış ve 4 gol atmıştı.





