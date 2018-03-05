Ahmet Çakar skoru yine önceden bildi

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde Ahmet Çakar yine sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulunurken Beşiktaş'ın sahadan 2-0 galibiyetle ayrılacağını duyurmuştu.



ÇAKAR YİNE BİLDİ



Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 kaybettiği maçın skorunu bilerek bir anda gündeme oturan Ahmet Çakar, bu kez Trabzonspor - Beşiktaş maçının skorunu önceden bildi.



SAATLER ÖNCE TWEET ATMIŞTI



Ahmet Çakar kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İçimden bir ses Beşiktaş'ın bugün kazanacağını, hatta 2-0 gibi skorla döneceğini söylüyor. Nedendir bilmiyorum ama 2-0'a kitlendim yaklaşık 4 saattir.' ifadelerini kullanmıştı.



İşte o tweet;







Ahmet Çakar Beşiktaş Bayern maçının skorunu önceden bildi