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Ahmet Çakar skoru yine önceden bildi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 24. hafta karşılaşmasına dair skor tahmininde bulunan Ahmet Çakar yine bildi.

Spor / 05 Mart 2018 Pazartesi 23:45
Ahmet Çakar skoru yine önceden bildi

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde Ahmet Çakar yine sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulunurken Beşiktaş'ın sahadan 2-0 galibiyetle ayrılacağını duyurmuştu.

ÇAKAR YİNE BİLDİ

Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 kaybettiği maçın skorunu bilerek bir anda gündeme oturan Ahmet Çakar, bu kez Trabzonspor - Beşiktaş maçının skorunu önceden bildi.

SAATLER ÖNCE TWEET ATMIŞTI

Ahmet Çakar kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İçimden bir ses Beşiktaş'ın bugün kazanacağını, hatta 2-0 gibi skorla döneceğini söylüyor. Nedendir bilmiyorum ama 2-0'a kitlendim yaklaşık 4 saattir.' ifadelerini kullanmıştı.

İşte o tweet;



Ahmet Çakar Beşiktaş Bayern maçının skorunu önceden bildi

Sosyal MedyaTrabzonsporAhmet ÇakarBayern MünihBeşiktaş


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