Ahmet Çakar skoru yine önceden bildi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 24. hafta karşılaşmasına dair skor tahmininde bulunan Ahmet Çakar yine bildi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde Ahmet Çakar yine sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulunurken Beşiktaş'ın sahadan 2-0 galibiyetle ayrılacağını duyurmuştu.
ÇAKAR YİNE BİLDİ
Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 kaybettiği maçın skorunu bilerek bir anda gündeme oturan Ahmet Çakar, bu kez Trabzonspor - Beşiktaş maçının skorunu önceden bildi.
SAATLER ÖNCE TWEET ATMIŞTI
Ahmet Çakar kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İçimden bir ses Beşiktaş'ın bugün kazanacağını, hatta 2-0 gibi skorla döneceğini söylüyor. Nedendir bilmiyorum ama 2-0'a kitlendim yaklaşık 4 saattir.' ifadelerini kullanmıştı.
İşte o tweet;
Ahmet Çakar Beşiktaş Bayern maçının skorunu önceden bildi