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Sergen Yalçın geri döndü

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın için anlaştı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Sergen Yalçın'ın Salı günü takımın başında olacağını açıkladı.

Spor / 04 Mart 2018 Pazar 23:08
Sergen Yalçın geri döndü

Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası teknik direkter Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı. Yeşil Beyazlılar, takımın yeni teknik direktörü konusunda fazla beklemedi. Konyaspor, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, 'Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın'la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır.' açıklamasını yaptı.

Sosyal MedyaSergen YalçınYeni MalatyasporKonyasporMehmet Özdilek


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