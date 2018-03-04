Sergen Yalçın geri döndü

Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası teknik direkter Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı. Yeşil Beyazlılar, takımın yeni teknik direktörü konusunda fazla beklemedi. Konyaspor, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.



Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, 'Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın'la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır.' açıklamasını yaptı.