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Galatasaray'a büyük gelir

Sinan Engin, Galatasaray'a kısa sürede 450 trilyon para geleceğini söyledi.

Spor / 03 Mart 2018 Cumartesi 23:56
Galatasaray'a büyük gelir
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Galatasaray'da son dönemde futbolcuların ve çalışanların paralarının ödenmediği basına yansıdı.

Kamuoyuna yansıyan ve taraftarı üzen bu haberlerin ardından Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin müjdeli haberi canlı yayında duyurdu..

'MADDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ'

Galatasaray'ın içinden ve devlet yetkililerinden aldığı bilgileri paylaşan Engin 'Galatasaray'da para sorunu çözüldü. Bildiğim kadarıyla kasasına 450 trilyon para girecek. Futbolcuların da parası ödendi, ödeniyor. Galatasaray sezonu rahat bitirecek. Maddi sorununu sezon sununa kadar çözdü. Hem devlet kaynaklı hem Galatasaray kaynaklı aldığım bilgidir.' diye konuştu.


Beyaz FutbolSinan EnginGalatasaray


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