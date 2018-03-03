Galatasaray'a büyük gelir

Galatasaray'da son dönemde futbolcuların ve çalışanların paralarının ödenmediği basına yansıdı.



Kamuoyuna yansıyan ve taraftarı üzen bu haberlerin ardından Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin müjdeli haberi canlı yayında duyurdu..



'MADDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ'



Galatasaray'ın içinden ve devlet yetkililerinden aldığı bilgileri paylaşan Engin 'Galatasaray'da para sorunu çözüldü. Bildiğim kadarıyla kasasına 450 trilyon para girecek. Futbolcuların da parası ödendi, ödeniyor. Galatasaray sezonu rahat bitirecek. Maddi sorununu sezon sununa kadar çözdü. Hem devlet kaynaklı hem Galatasaray kaynaklı aldığım bilgidir.' diye konuştu.



