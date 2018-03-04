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Fiorentina'nın kaptanı Astori ölü bulundu

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın kaptanlığını yapan 31 yaşındaki futbolcu Davide Astori, takımın kamp yaptığı otelde ölü bulundu. Astori’nin kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Spor / 04 Mart 2018 Pazar 14:46
Fiorentina'nın kaptanı Astori ölü bulundu

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otelde, odasında ölü bulundu.

Sabah takımın kahvaltıya indiği sırada Astori’nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen takım yetkilileri, otel görevlilerinin kapıyı açması üzerine şoka uğradı. Otel odasında Astori’nin cansız bedeninin bulunması üzerine, polis soruşturma başlatırken, ilk bulgulara göre 31 yaşındaki oyuncunun uykusunda kalp dolaşım sisteminin durduğu iddia edildi. Yaşanan bu gelişme nedeniyle Udinese-Fiorentina maçının yanı sıra, bu futbolcunun uzun yıllar formasını giydiği Cagliari’nin Genoa ile oynayacağı karşılaşma da ertelendi.

Polisİtalya


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