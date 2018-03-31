Yeni Malatya evinde zorlanmadı

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada sol kanattan Aydın’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon’un sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



25. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem topu ağlarla buluşturdu, ancak hakem elle oynama kararı vererek golü iptal etti.



33. dakikada Adem ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı, hakem faul atışı verdi. Ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kullanan Aytaç topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1



70. dakikada Chabake’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Pereira’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1



72. dakikada sol kanatta Cissokho’nun pasında Gilberto kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Hopf gole izin vermedi.



80. dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko’nun pasında Gilberto’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top kalecinin sağından top ağlarla buluştu. 3-1



9+3. dakikada Boutalib’in ara pasında topla buluşan Gilberto’nun ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1



KÜNYE



Stat: Malatya



Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx



Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Cissokho xxx, Murat Yıldırım xxx, Pereira xxxx (Dening dk. 85 xx), Azubuike xxx (Gilberto dk. 68 xxx), Sadık xxx, Adem xxx (Rahman dk. 89 ?), Chebake xxx, Aytaç xxx, Mina xxx, Boutaib xxx



Yedekler: Farnolle, Doria, Nacer Barazite, Eren, Berk, Diallo, Mustafa



Teknik Direktör: Erol Bulut



Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet x (Milinkovic dk.73 x) Uğur x, Scekic x, Dos Santos xx, Pogba x, Khalili x, Aydın x (Manu dk. 45 x) Zeki x, Sessegnon xx, Skuletic x



Yedekler: Taha, Yıldırım, Issah, Serdar, Guidileye, Alper, Deniz, Mehmet



Teknik Direktör: Ümit Özat



Goller: Aytaç (dk. 33), Pereira (dk. 70), Gilberto (dk. 80 ve 90+3) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sessegnon (dk. 9) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Adem, (Evkur Yeni Malatyaspor) Khalili, (Gençlerbirliği)



(Mehmet Türel/İHA)