Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Bordo-mavili ekip sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 13.00’te tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a hareket etti. Öğle saatlerinde Atatürk havalimanına iniş yapan kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili oyuncular ardından dinlenmek üzere havalimanından ayrıldı.



Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakatlıkları bulunan Esteban, Durica, Bero ve Castillo ile kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.