Beyaz Gazete Ana Sayfa

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor bugün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi.

Spor / 31 Mart 2018 Cumartesi 15:42
Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Bordo-mavili ekip sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanın ardından saat 13.00’te tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a hareket etti. Öğle saatlerinde Atatürk havalimanına iniş yapan kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili oyuncular ardından dinlenmek üzere havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakatlıkları bulunan Esteban, Durica, Bero ve Castillo ile kart cezalısı Onazi kafilede yer almadı.

Ali YılmazAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar